Israele: premier Netanyahu, il Paese resterà una democrazia forte (2)

- Nel corso della riunione del governo, Netanyahu ha affermato: "Stiamo affrontando i nostri nemici su due fronti principali: il fronte del terrorismo e il fronte iraniano". Sul fronte del terrorismo, "oltre alle azioni e alle leggi che stiamo promuovendo contro i terroristi e la loro cerchia più vicina, stiamo intraprendendo un'azione vigorosa contro l'istigazione. Durante il fine settimana, ho concordato con il ministro (della Sicurezza pubblica) Ben-Gvir la formazione di una task force speciale per combattere coloro che incitano ad atti omicidi contro di noi". Inoltre, sul fronte iraniano, "i nostri sforzi sono incessanti per il semplice motivo che gli atti di aggressione dell'Iran sono incessanti. La scorsa settimana, l'Iran ha nuovamente attaccato una petroliera nel Golfo Persico e ha colpito la libertà di navigazione internazionale. Ieri, l'Iran ha attaccato una base statunitense in Siria. L'Iran continua a inviare armi letali che attaccano masse di civili innocenti lontano dai suoi confini", ha affermato Netanyahu. Il capo dell'esecutivo ha aggiunto: "L'Iran sta cercando incessantemente di attaccare lo Stato di Israele e i suoi cittadini ovunque si trovino nel mondo. Gli attacchi dell'Iran non ci indeboliranno. Non permetteremo all'Iran di ottenere armi nucleari e non gli permetteremo di trincerarsi sul nostro confine settentrionale. Stiamo facendo – e faremo – di tutto per difendere il nostro popolo e stiamo rispondendo con forza agli attacchi contro di noi". Al riguardo, vale la pena sottolineare che ieri sera un attacco attribuito a Israele ha colpito postazioni iraniane in Siria. (Res)