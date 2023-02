Superbonus: Fratoianni, governo dovrà cambiare provvedimento che crea problemi drammatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul superbonus, come è accaduto altre volte in queste settimane, “poiché non si stanno arrabbiando solo le opposizioni, sta insorgendo un mondo largo fatto di imprese, di associazioni, di sindacati perché questo provvedimento creerà problemi oggettivi e pesanti, e il governo Meloni lo dovrà cambiare. La destra al governo ha uno strano modo di procedere: prima fanno lo show e poi aprono i tavoli di confronto”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Anche sulla vicenda superbonus accade che, per l'ennesima volta, il governo fa più o meno il contrario di quello che peraltro la leader della coalizione di governo annunciava solo qualche mese fa, durante la campagna elettorale quando prometteva ai quattro venti che avrebbero difeso i diritti di imprese e cittadini”, sottolinea Fratoianni, che aggiunge: “Qui c'è un problema che è anche un grande problema di questo Paese, e che non riguarda solo il superbonus, è il fatto che a prescindere anche dal giudizio sulle norme, un Paese serio non può continuare a fare delle cose per cui promette a cittadini ed imprese delle cose che prevedono degli impegni, e quindi delle assunzioni di responsabilità, e quindi degli elementi di programmazione e di impegni finanziari e poi cambia centinaia di volte, nel giro di pochi mesi”. (Rin)