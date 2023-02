Ucraina: Tajani, in Italia non c'è propaganda russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia non c’è propaganda russa sui media. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “La propaganda russa sta lavorando attraverso i social network rispetto a quanto accada sulla stampa tradizionale. Stiamo adottando la decisione dell’Ue sul copyright perché attraverso ciò si possono fare i controlli e garantire un’informazione libera”, ha detto Tajani. “Non c’è propaganda russa nel mio Paese, il 99 per cento degli italiani sostiene l’Ucraina”, ha aggiunto il ministro. “Nessuno guarda la televisione russa in Italia. Non è un problema per noi”, ha ribadito il ministro. “Stiamo facendo una dura lotta contro gli oligarchi russi, attraverso la Guardia di Finanza e nessuno in Europa sta facendo quello che stiamo facendo noi in questo campo”, ha detto il ministro. (Geb)