Nuova Zelanda: almeno 11 morti accertati per ciclone Gabrielle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 11 persone sono morte in Nuova Zelanda ed oltre 3mila risultano disperse dopo che il ciclone Gabrielle si è abbattuto sulla regioine settentrionale dell'isola. Lo ha confermato ai media la polizia, aggiungendo che 3.216 persone hanno dichiarato di essere in salvo mentre altre due persone sono morte a Hawke's Bay, in circostanze legate al ciclone. Il primo ministro Chris Hipkins ha definito Gabrielle il più grande disastro naturale di questo secolo in Nuova Zelanda e ha avvertito che il bilancio delle vittime aumenterà probabilmente. Una squadra delle Fiji partirà per la Nuova Zelanda nei prossimi giorni per aiutare nei soccorsi, come parte delle 12 offerte di aiuti internazionali ricevute finora dal governo neozelandese, ha detto Hipkins. Ventisette soccorritori australiani stanno assistendo ai soccorsi. (Res)