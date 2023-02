© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Unione europea è necessario fare di più nella difesa e “la cyber sicurezza è un tema chiave”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Siamo sotto attacco ogni giorno e in ogni luogo”, ha detto Tajani, rimarcando la centralità di questo aspetto per garantire una sicurezza comune. (Geb)