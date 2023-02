Siria: Medici senza frontiere, urgente aumentare gli aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio umanitario di Medici senza frontiere (Msf), formato da 14 camion, è entrato oggi nel nord-ovest della Siria dalla Turchia attraverso il valico di frontiera di Hammam. Lo riferisce un comunicato stampa. Questo primo convoglio trasporta 1.296 tende destinate alle famiglie (di almeno cinque persone) rimaste senza casa a causa del terremoto e altrettanti kit invernali per isolarle dal freddo. Altri convogli di aiuti di Msf, con forniture mediche e non, sono previsti nei prossimi giorni. Tuttavia, avverte Msf, è necessario un aumento urgente del volume delle forniture per far fronte all'entità della crisi umanitaria. Nei dieci giorni successivi al terremoto, il numero di camion che hanno attraversato il confine con la Siria nord-occidentale è stato inferiore alla media del 2022. Presenti nell'area da oltre 10 anni, le équipe di Msf sono state in grado di rispondere immediatamente all'emergenza. (segue) (Com)