Siria: Medici senza frontiere, urgente aumentare gli aiuti (2)

- "Abbiamo svuotato le nostre scorte di emergenza in tre giorni, donando agli ospedali quasi 12 tonnellate (4.000 metri cubi) di attrezzature chirurgiche e medicinali. Le nostre équipe hanno fornito supporto alle strutture sanitarie della zona fino all'esaurimento delle scorte", dichiara Hakim Khaldi, capomissione di Msf in Siria. "Ma non abbiamo visto alcun aiuto dall'esterno. Gli aiuti stanno arrivando in quantità trascurabili per il momento". Le équipe di Msf hanno individuato enormi bisogni insoddisfatti in termini di aiuti. L'accesso a un alloggio e a condizioni igieniche decenti non sono garantite, soprattutto se si considera che i 180.000 nuovi sfollati a causa del terremoto del 6 febbraio si aggiungono ai due milioni di persone sfollate da 12 anni di guerra e che già vivono in condizioni precarie. Msf sta attualmente fornendo assistenza e supporto medico alle persone che vivono in cinque centri di accoglienza nel nord di Idlib, offrendo cure mediche e distribuendo tende, acqua, pane, coperte, materassi ed estintori. Le attività volte a garantire la continuità dell'accesso all'assistenza sanitaria sia per le vittime del terremoto che per la popolazione in generale inizieranno la prossima settimana. (segue) (Com)