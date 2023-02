Siria: Medici senza frontiere, urgente aumentare gli aiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti umanitari forniti alla regione attraverso il meccanismo transfrontaliero non hanno ancora raggiunto il volume medio di prima del terremoto. Secondo i dati delle Nazioni Unite, 5 giorni dopo il terremoto, solo 10 camion sono entrati in Siria attraverso il valico di Bab al Hawa, un punto di confine coordinato dall'Onu per gli aiuti umanitari provenienti dalla vicina Turchia. Dal 6 al 17 febbraio, un totale di 178 camion carichi di aiuti forniti da sei agenzie delle Nazioni Unite hanno attraversato il nord-ovest della Siria attraverso Bab al Hawa e Bab al Salama. Nel 2022, 7.566 camion carichi di aiuti erano entrati in Siria nord-occidentale dalla Turchia, con una media di 227 camion per lo stesso periodo. Inoltre, parte dei 178 camion che hanno raggiunto la Siria nord-occidentale non facevano parte della risposta al terremoto, bensì di consegne già pianificate. Anche considerando 3 giorni di chiusura delle frontiere, il volume attuale di camion corrisponde a malapena alla risposta umanitaria prima del disastro. (segue) (Com)