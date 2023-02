Siria: Medici senza frontiere, urgente aumentare gli aiuti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attraversamento del confine da parte del convoglio di Msf è stato possibile grazie al sostegno di Al Ameen, una organizzazione non governativa siriana partner di Msf. La consegna è stata organizzata al di fuori del meccanismo umanitario transfrontaliero delle Nazioni Unite coordinato dall'Organizzazione mondiale della sanità, che non copre le attrezzature logistiche. Msf chiede di aumentare immediatamente l'assistenza alle persone colpite dal terremoto nel nord-ovest della Siria, per far fronte ai nuovi bisogni umanitari che si aggiungono a quelli già presenti nell'area. In particolare, la priorità dovrebbe essere data alla fornitura di rifugi e di attrezzature idriche e igienico-sanitarie, così come alle forniture mediche necessarie per le cure post-operatorie e per mantenere la continuità delle cure. (Com)