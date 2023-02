Roma: controlli contro furti negli esercizi commerciali, 3 arresti e 2 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone arrestate e due denunciate per furto. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Roma all'interno degli esercizi commerciali. In largo del Bronzino, i militari hanno arrestato un 36enne romano, con precedenti, accusato di aver staccato i dispositivi antitaccheggio da articoli di vario genere, per un valore di 130 euro, nascondendoli in una busta che portava con sé, cercando poi di dileguarsi. Fermato dai carabinieri, dopo essere stato notato dagli addetti alla vigilanza, l’uomo è stato arrestato. I carabinieri, inoltre, hanno arrestato due coniugi di 35 e 34 anni, residenti nella provincia di Roma, che sono stati bloccati all’uscita dagli addetti alla vigilanza interna con vari capi di abbigliamento, per un valore di 320 euro, nascosti in una borsa presente sul passeggino del figlio minorenne. Due persone, georgiane, sono state invece denunciate dai militari con l'accusa di avere asportato alcuni capi di abbigliamento. Per tutti gli episodi di furto, le vittime hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati convalidati. (Rer)