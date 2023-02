Difesa: Emirati, inaugurata oggi la 16esima edizione della fiera internazionale Idex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, vice presidente, primo ministro e sovrano di Dubai, ha accolto i visitatori alla 16esima edizione dell'International Defence Exhibition and Conference (Idex), alla settima edizione della Naval Defence and Maritime Security Exhibition (Navdex) 2023 e la Conferenza internazionale sulla difesa, che si svolgono sotto il patrocinio del presidente degli Emirati, lo sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan. Idex, sin dal suo lancio nel 1993, ha evidenziato il viaggio degli Emirati Arabi Uniti nel settore della difesa e ha contribuito alla sua crescita, ha affermato Bin Rashid. "L'alto livello di partecipazione di un'ampia gamma di Paesi, aziende leader e decisori a Idex e Navdex 2023 testimonia l'importanza delle due fiere e il loro ruolo nel rafforzare il settore degli eventi, che è diventato una dei principali contributori all'economia nazionale del Paese - ha aggiunto -. Tali eventi forniscono una piattaforma per condividere conoscenze e competenze, mostrare le ultime tecnologie e costruire partnership". L'evento di quest'anno "offrirà alle start-up e alle Pmi un'opportunità senza pari per presentare le loro idee, prodotti e servizi innovativi, nei settori della difesa e della difesa navale, a leader ed esperti del settore". La fiera Idex, in corso ad Abu Dhabi, si concluderà il prossimo 24 febbraio. (Res)