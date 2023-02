Indonesia-Italia: polizia di Bali, Antonio Strangio sarà rimpatriato oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Indonesia rimpatrieranno oggi in Italia il narcotrafficante Antonio Strangio, detenuto a Bali dall'inizio di febbraio. Lo ha detto ai giornalisti il commissario di polizia indonesiano Anggaito Hadi Pabowo, specificando che su Strangio - che detiene la doppia cittadinanza, italiana e australiana - pesa dal 2016 un avviso di ricerca Interpol per la vendita di 160 chilogrammi di marijuana e per collegamenti con la 'Ndrangheta. "Dopo essersi coordinato con l'Ufficio centrale nazionale di Roma, (Strangio) deve essere inviato immediatamente in Italia. Verrà portato da qui (Bali) in Italia, e lì sarà chiamato a rendere conto del suo caso fino a quando non ci sarà una sentenza", ha detto Anggaito. Secondo quanto riferito dalle autorità indonesiane, l'ormai ex latitante sarà portato nel nostro Paese da tre funzionari di polizia locali. Arrestato a Bali il 3 febbraio dopo una latitanza di sette anni Strangio, 32 anni, ha sostenuto di essere innocente e dichiarato di essere in Indonesia al momento dell'arresto perché in transito verso l'Australia, Paese dove gestisce una presunta attività immobiliare. (Fim)