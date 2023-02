Siria: Russia condanna attacchi israeliani contro Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha condannato gli attacchi aerei lanciati nella notte da Israele contro la capitale siriana Damasco e i suoi sobborghi, definendoli una grave violazione del diritto internazionale. "Condanniamo fermamente l'uso della forza bruta da parte di Israele, che è una grave violazione del diritto internazionale. Esortiamo Israele a fermare le provocazioni armate contro la Siria e ad astenersi da azioni che potrebbero avere implicazioni pericolose per l'intera regione", ha riferito il dicastero russo. Secondo il ministero, gli attacchi contro un quartiere residenziale sono avvenuti in un momento in cui la Russia e altri Paesi stavano inviando soccorritori, operatori sanitari e assistenza umanitaria in Siria a seguito del terremoto avvenuto lo scorso 6 febbraio. (Rum)