Ucraina: Tajani, Italia fa rispettare sanzioni antirusse, importante lavoro Guardia di finanza

- L’Italia ha preso l’impegno di far rispettare le sanzioni: la Guardia di finanza sta rispettando le decisioni assunte a livello europeo sequestrando i beni degli oligarchi russi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa italiana al termine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Stiamo agendo nel rispetto degli accordi presi a livello europeo anche per quanto riguarda le sanzioni. Abbiamo fatto quello che dovevamo e ora questi soldi dovranno essere investiti per la ricostruzione dell’Ucraina”, ha detto il ministro. (Geb)