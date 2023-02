Ue: Tajani, difesa europea servirà a spendere di più e meglio a livello comunitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa europea è ancora nella fase iniziale: in futuro significherà dar vita a un vero e proprio esercito europeo, spendendo di più e meglio a livello comunitario e meno sul piano nazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa italiana al termine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Avere una difesa europea “vorrà dire spendere di più e meglio a livello europeo per spendere di meno a livello nazionale. Noi spendiamo tantissimo rispetto ad altri Paesi ma abbiamo effetti minori”, ha detto Tajani, secondo cui bisogna “evitare doppioni”. “Risparmiare vuol dire avere mezzi che sono compatibili fra di loro”, ha aggiunto Tajani, ricordando l’esperienza della guerra in Bosnia e le difficoltà “comunicative” dei carri armati Leopard italiani e tedeschi a causa dei differenti sistemi elettronici. “Serve un’industria della difesa europea più coordinata, che non significa essere guerrafondai”, ha spiegato, ricordando i tanti sforzi “di peacekeeping e peace enforcing” che potrebbero essere svolti meglio con una “difesa europea”. (Geb)