Firenze: Fratoianni, Meloni abbia coraggio di recidere legami con fan fascismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fare finta di niente o tentare di parlare di rissa non è un bel segnale. Dice solo che i legami con i gruppi neofascisti e violenti non sono stati recisi, che le ambiguità sul passato e sulla nostalgia del fascismo sono ben reali e presenti. Peraltro in Toscana stanno creando un brutto clima, se addirittura un assessore del comune di Lucca solo qualche giorno fa è arrivato a dire che ‘starà alla bravura del centrodestra uccidere la sinistra’. Esatto ha usato le parole uccidere la sinistra. Un atteggiamento inaccettabile in una democrazia e in un Paese civile", sottolinea Fratoianni, che aggiunge: "Non si illudano: noi aspettiamo parole chiare e ferme di condanna da parte del governo, ed un'iniziativa decisa per stroncare questi rigurgiti. La giustizia farà il suo corso, e se fra i picchiatori ci sono membri della consulta fiorentina degli studenti, le autorità scolastiche non potranno chiudere gli occhi”. (Rin)