Ue: Meloni, soddisfatta per conclusioni Consiglio, cambio di paradigma su migranti

- Sulla conclusioni del Consiglio sono molto soddisfatta: “con determinazione e sana volontà l'Italia può difendere i suoi interessi nazionali in Europa. Sull’immigrazione è sotto gli occhi di tutti come le conclusioni segnino un totale cambio di paradigma e di approccio”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua rubrica “Appunti di Giorgia” sui social. “Entrano concetti come il fatto che l'emigrazione è un problema europeo che deve essere affrontato con le adeguate risorse”, ha aggiunto Meloni. (Rin)