Carnevale: Palanza (Bioparco), impegno in sensibilizzazione famiglie con tariffa speciale

- Anche a Carnevale “il Bioparco mette in primo piano l’impegno nella sensibilizzazione delle famiglie”. È quanto ha annunciato la presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Paola Palanza, presentando la speciale tariffa “Carnevaninale”. Dal 16 al 21 febbraio infatti, il Bioparco propone uno sconto di quattro euro sul costo del biglietto per tutti i bambini e adulti che si presenteranno in biglietteria mascherati da animali. “Durante la visita, partecipando alle attività ludico-didattiche, i bambini apprendono concetti fondamentali come il rispetto della biodiversità e l’importanza dell’azione del singolo per la tutela dell’ambiente”, ha sottolineato la presidente Palanza. Tra le principali iniziative, domenica 19 febbraio dalle ore 10.30 alle 15 andrà in scena il percorso animato dal titolo “Le maschere degli animali”, una visita guidata per comprendere come gli animali riescano a sopravvivere anche grazie ai travestimenti. E ciò vale sia per le prede, come gli insetti che si confondono con la corteccia, che per i predatori, come le tigri che si rendono invisibili. (segue) (Rin)