Migranti: Ciani (Demos), a Civitavecchia per dare vicinanza, Italia terra dei diritti

- "Sono venuto qui al porto di Civitavecchia per testimoniare la vicinanza anche istituzionale a chi arriva nel nostro Paese dopo aver rischiato la vita per cercare un futuro migliore". Lo dichiara, in una nota, il deputato e segretario di Demos, Paolo Ciani, presente alle operazioni di sbarco dei migranti dalla nave Life Support di Emergency a Civitavecchia. "La vita - aggiunge - va sempre tutelata al di là di ogni polemica ideologica. I primi tre sbarcati, tre bambini con le mamme, sono arrivati in un Paese in cui la libertà e i diritti sono pilastri della nostra democrazia. E di certo chi salva vite è per me qualcuno da ringraziare e sostenere. Ringrazio anche tutti gli operatori istituzionali e non che con umanità e professionalità si stanno adoperando nelle operazioni di sbarco", conclude Ciani. (Com)