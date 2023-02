Ue: Tajani, sicurezza, stabilità e crescita le tre priorità per sovranità europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza, stabilità e crescita: sono i tre punti necessari per garantire la sovranità europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Sicurezza vuol dire proteggere i nostri confini, a est e a sud, visto che c’è un problema di immigrazione illegale. Ma sicurezza vuol dire anche stabilità dei Balcani occidentali perché siamo vicini a questa regione europea dove ci sono tanti Paesi candidati all’adesione all’Ue. E sicurezza è anche il nostro impegno a contrastare il terrorismo: lo Stato islamico non dorme, è presente in Iraq, mentre al Qaeda opera nella regione del Sahel”, ha detto Tajani. (Geb)