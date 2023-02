Ue: Tajani, unità europea fondamentale per un'Europa più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità dell’Unione europea è fondamentale per avere un’Europa più forte nel quadro della Nato e nel rapporto con l’Africa: “lasciare questo continente nelle mani cinesi sarebbe un grande errore per tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Italia e Germania sono i principali Paesi industriali in Europa e per noi è cruciale è fondamentale proteggere la nostra rete di Pmi ma per farlo” è necessario “lavorare insieme con gli Stati Uniti e il Giappone sulle materie prime e le terre rare. È cruciale per la nostra crescita”, ha detto Tajani. (Geb)