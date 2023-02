Ue-Usa: Tajani, Unione e legame transatlantico pilastri nostra politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella politica estera italiana il primo pilastro è l’appartenenza all’Unione europea, cui segue subito dopo il legame transatlantico con gli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Dobbiamo lavorare insieme agli Stati Uniti. Per la politica estera italiana l’Ue è il primo punto, ma subito dopo viene il legame transatlantico”, ha detto Tajani. “L’Europa è il futuro per ogni Stato membro e per raggiungere l’obiettivo di un’Unione più forte è necessario mantenere un rapporto transatlantico, ma anche restare uniti nel rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e del diritto internazionale”, ha aggiunto. (Geb)