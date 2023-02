Medio Oriente: ex premier Israele Olmert, l’attuale governo israeliano non è pronto per dialogo con palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale governo in Israele “non è pronto per avviare un dialogo con i palestinesi”. Lo ha dichiarato l’ex primo ministro di Israele, Ehud Olmert, in occasione della conferenza di Monaco sulla sicurezza. “I nazionalisti nel parlamento stanno fomentando la gente e questo porterà dolore e sangue”, ha affermato. Per Olmert, “questo governo non sta facendo nulla per il conflitto israelo-palestinese. Se approvano insediamenti, significa che non vogliono la pace”. Considerata l’attuale situazione in Medio Oriente, secondo Olmert “c’è il pericolo di una nuova Intifada, che causerà dolore e sangue”. Nel suo intervento, l’ex primo ministro ha definito “oltraggiosa” la riforma della giustizia che l’attuale governo di Benjamin Netanyahu vuole attuale, perché “viola i valori fondamentali di Israele e la democrazia”.(Res)