- Sul Superbonus “convocheremo tutte le associazioni di categoria per capire cosa possiamo fare per aiutarle e per rimettere questa misura su un binario sensato”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua rubrica “Appunti di Giorgia” sui social. (Rin)