Ue: Tajani, unità è fondamentale per competere a livello globale

- Se si vuole competere a livello globale oggi e domani serve l’unità europea: “per l’Italia sarebbe impossibile competere con la Cina o l’India” da sola. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “L’Ue è un progetto di pace ma anche un processo positivo per tutti: se vogliamo avere la pace serve l’ombrello di pace dell’Ue”, ha detto il ministro, secondo cui è necessario iniziare a ragionare non come Stati nazionali ma europei. “Beethoven era tedesco o europeo? Danti Alighieri era italiano o europeo? La storia della Spagna? È la nostra storia. È importante capire questo”, ha detto Tajani. (Geb)