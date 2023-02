Ue: Tajani, abbiamo bisogno di una difesa europea, è un tema cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo bisogno di una difesa europea se vogliamo essere più forti nella Nato e dobbiamo spendere più fondi nella difesa. È cruciale”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Ma per quest’obiettivo ci servono nuove regole per competere, quelle che abbiamo adesso sono vecchie. Dobbiamo lavorare molto in questo senso”, ha detto il ministro. “Abbiamo bisogno di più Europa nell’immigrazione, nella difesa, nella politica estera: è possibile raggiungere quest’obiettivo ma bisogna credere nell’Europa. Io ci credo”, ha aggiunto. (Geb)