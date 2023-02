Asean-Cina: governo Malesia, nostra partecipazione ai negoziati Acfta "fondamentale" per rafforzare intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione della Malesia ai negoziati Acfta sull'Area di libero scambio fra l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e la Cina è "fondamentale" per rafforzare la cooperazione e gli sforzi per rendere questo accordo "più inclusivo, aggiornato e completo". Lo ha dichiarato in un comunicato il ministero malese del Commercio internazionale e dell'Industria, sostenendo che i negoziati su questo mercato rafforzeranno gli stretti legami esistenti, sia a livello bilaterale che regionale. Secondo Kuala Lumpur, i negoziati dovrebbero concludersi entro due anni e tenere conto dell'inclusione di quattro nuovi settori: l'economia digitale; commercio e sviluppo sostenibile/economia verde; concorrenza e tutela dei consumatori; e micro, piccole e medie imprese. Il loro inserimento, ha sostenuto il ministero, non solo sarebbe reciprocamente vantaggioso per tutti i Paesi partecipanti, ma dimostrerebbe anche l'importanza di mantenere un ambiente commerciale stabile, aperto e trasparente che faciliterebbe il commercio e gli investimenti all'interno della regione.(Fim)