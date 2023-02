Sicurezza: Meloni, cominciata guerra contro occupazioni abusive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo “ha dato il via alla guerra contro le occupazioni abusive. Si è cominciato a procedere con gli sgombri”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua rubrica “Appunti di Giorgia” sui social. “Continuano i controlli a tappeto nelle stazioni. Dal 16 gennaio scorso abbiamo effettuato 144 arresti, 642 denunce, 145 stranieri espulsi, sequestrato quantità enormi di droga e armi”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “È finita l'era in cui lo stato si gira dall'altra parte di fronte alla criminalità e a chi non rispetta le regole: le case popolari devono andare a chi ha bisogno”. (Rin)