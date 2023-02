Imprese: Santanchè, Italia non ha competitor su calzature, dobbiamo riscoprire questa consapevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia primeggia nei prodotti calzaturieri, ma serve diventarne più consapevoli e esportare anche all'estero fiere su modello del Micam, inaugurata oggi a Milano. Questo, in sintesi, quanto ha sostenuto il ministro del turismo Daniela Santanchè a margine della presentazione della fiera questa mattina a Rho (Mi). Il settore calzaturiero, ha illustrato il ministro "è un pilastro assolutamente importante, perché il turismo della moda vale 27 miliardi, quindi una cifra molto importante, di cui dieci solo di visitatori esteri ma soprattutto aumenta quella che è la nostra 'brand reputation' del made in Italy, dell'Italia in tutto il mondo. Devo dire grazie proprio a persone come quelle che ci sono oggi, che rappresentano la moda", grazie a loro "l'Italia è diventata famosa nel mondo. Dobbiamo lavorare insieme perché credo si possa fare ancora di più, penso all'internazionalizzazione. Benissimo in Italia queste fiere, ma sono così un'eccellenza che dobbiamo esportarle nel mondo, perché nel mondo c'è voglia di Italia e di made in Italy". "Dei nostri visitatori stranieri, il 51 per cento torna a casa con un paio di scarpe - ha poi sottolineato il ministro -, perché le scarpe sono un po' un emblema del nostro made in Italy, sono veramente un'eccellenza, abbiamo marchi molto importanti e abbiamo artigiani che sanno fare un prodotto che è il migliore al mondo. Bisogna riscoprire anche un po' questo orgoglio di identità, di appartenenza, poterlo promuovere meglio ma soprattutto crederci, non abbiamo competitor su questi prodotti, dobbiamo solo capire questo, perché ancora alcuni non lo hanno capito". Nell'ambito del turismo fieristico, ha poi anche aggiunto Santanchè, "Milano è fondamentale per l'indotto che porta. Siamo all'inizio, la prossima settimana, della fashion week, e non c'è un posto in albergo e non c'è un posto nei ristoranti, per cui dobbiamo maneggiarlo con cura perché è estremamente importante per il nostro PIL. C'è ancora da lavorare, si può fare di più, ma soprattutto dobbiamo acquisire la consapevolezza di essere i più bravi". Un orgoglio di appartenenza, ha concluso il ministro, che ad esempio hanno i Francesi, e che a noi "manca ancora un po'" nonostante "siamo più bravi a fare il prodotto". (Rem)