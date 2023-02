Vaticano: Papa, non misurare l'amore sulla bilancia dei calcoli e delle convenienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Signore "ci propone di uscire dalla logica del tornaconto e di non misurare l'amore sulla bilancia dei calcoli e delle convenienze". Lo ha detto Papa Francesco commentando il Vangelo in Piazza San Pietro prima della recita dell'Angelus. Il Santo Padre ha spiegato che il Signore ci chiede cose "straordinarie" nell'amare il prossimo, che non devono tener conto di calcoli e convenienze, mentre noi "preferiamo amare soltanto chi ci ama, fare del bene solo a chi è buono con noi, essere generosi solo con chi può restituirci il favore; e a chi ci tratta male rispondiamo con la stessa moneta". Ma Francesco ha sottolineato che questo modo di fare "non basta! Se restiamo nell'ordinario, nel bilanciamento tra dare e ricevere, le cose non cambiano", l'ammonimento di Bergoglio. Quindi il Santo Padre ha esortato "a non rispondere al male con il male, a osare nel bene, a rischiare nel dono, anche se riceveremo poco o nulla in cambio. Perché - l'osservazione di Francesco - è questo amore che lentamente trasforma i conflitti, accorcia le distanze, supera le inimicizie e guarisce le ferite dell'odio". (Civ)