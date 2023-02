Lombardia 2023: Santanchè, su giunta vogliamo dare nostri uomini migliori, noi non attaccati a poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla formazione del nuovo esecutivo che in Lombardia lavorerà con il nuovamente eletto Attilio Fontana, Fratelli d'Italia ha "delle certezze, nel senso che vogliamo dare" alla giunta "le nostre donne e i nostri uomini migliori e mettere al centro le competenze, poi noi di Fratelli d'Italia non è che siamo attaccati alle poltrone, siamo attaccati a fare il miglior governo". Lo ha dichiarato il ministro del turismo e coordinatore lombardo di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, a margine dell'inaugurazione di Micam a Rho Fiera. "Ho un ottimo rapporto col presidente Fontana e con i coordinatori regionali di Forza Italia - ha aggiunto Santanchè - e della Lega. Non credo ci saranno problemi, l'importante è mettere al centro la competenza". "Siamo naturalmente molto soddisfatti per questa continuità che i lombardi hanno espresso nelle urne - ha proseguito il ministro -. Siamo contenti del risultato di Fratelli d'Italia che è diventato il primo partito della Lombardia ma siamo anche consapevoli che vince la squadra. Ha vinto la squadra del centrodestra e quindi insieme cercheremo di fare il miglior governo per i lombardi perché la Lombardia è la locomotiva economica della nostra nazione". (Rem)