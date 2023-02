Ucraina: Tajani, Italia non è in guerra con la Russia ma impegnata a difendere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non è in guerra con la Russia ma è impegnata nella difesa dell’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Per questo bisognerà spendere molto e meglio a livello nazionale a livello industriale. A livello dovremo fare di più a livello europeo”, ha detto Tajani. “Ora è importante è proteggere l’Ucraina per raggiungere la pace. Siamo a favore dell’Ucraina perché vogliamo la pace. Questo è il tema che dobbiamo spiegare all’opinione pubblica europea”, ha detto Tajani. (Geb)