Superbonus: Boccia (Pd), destra dice no a cessioni credito, noi ci battiamo per garantirle a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- La destra “non vuole la cessione dei crediti e dice che non è una loro priorità, noi diciamo esattamente il contrario, non solo è una priorità ma va fatta e garantita soprattutto ai piccoli perché, di fatto, riguarda maggiormente le piccole imprese e le famiglie che non potrebbero permettersi, nel breve termine, quei lavori”. Lo ha dichiarato Francesco Boccia, senatore Pd e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso, ospite a “Sky Agenda” su Sky Tg24. “Basta con la propaganda sempre sulla pelle di chi non ha voce. E sull’edilizia ci aspettiamo una strategia industriale che non vediamo e non abbiamo mai visto dall’insediamento del governo. Nel 2020, se non ci fossero state quelle misure, ci sarebbe stato il crack dell’intero settore. Chi oggi fa finta di non ricordare è intellettualmente e politicamente disonesto”, ha sottolineato Boccia, che ha aggiunto: “Basta chiedere a chiunque viva nel settore edile quale fosse la condizione delle imprese e delle centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione nell’aprile 2020 e le richieste drammatiche che arrivavano, da nord a sud, da imprese e lavoratori. Oggi pretendiamo in Parlamento una discussione seria e di politica industriale su tutti i comparti strategici e, in particolare, sull’edilizia. Ad oggi non abbiamo capito, a parte la propaganda, cosa voglia fare la destra". (Rin)