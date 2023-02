Ue: Tajani, senza politica estera europea non c'è difesa comune, obiettivo è sempre la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Senza una difesa europea è impossibile avere una politica estera europea. Per avere una forte politica di difesa, serve la pace”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “L’Ue ha bisogno di spendere di più per la difesa europea e ciò è possibile coordinando le spese a livello europeo. Dobbiamo lavorare molto meglio anche a livello industriale”, ha detto il ministro. “Perché stiamo difendendo l’Ucraina? Perché una sconfitta dell’Ucraina non vorrebbe dire pace. Vogliamo far sedere gli interlocutori a un tavolo negoziale, ma con un’Ucraina libera. Il nostro obiettivo è raggiungere la pace”, ha detto Tajani. (Geb)