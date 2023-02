Brexit: “Telegraph”, Johnson esorta Sunak a non modificare il Protocollo dell’Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro britannico Boris Johnson ha esortato l’attuale capo del governo Rishi Sunak a non modificare il Protocollo dell’Irlanda del Nord inserito negli accordi commerciali post Brexit con l’Unione europea. E’ quanto riferisce una fonte vicina all’ex premier citata dall’edizione domenicale del quotidiano “The Telegraph”, secondo cui che l'ex primo ministro ritiene che sarebbe un "grande errore" modificare il protocollo. Il disegno di legge sul Protocollo dell'Irlanda del Nord è stato avviato quando Johnson era primo ministro, ma Sunak da settimane sta negoziando con i vertici dell’Ue per arrivare a una modifica dell’accordo. Se concludesse il suo passaggio in Parlamento, darebbe al governo di Londra il potere di decidere unilateralmente di abbandonare gli accordi attualmente in vigore. Molti parlamentari conservatori ritengono l’approvazione del protocollo come un'importante merce di scambio ogni volta che il Regno Unito cerca di strappare concessioni all'Ue. Tuttavia, l’esame del disegno di legge è attualmente sospeso, proprio perché il Regno Unito e l’Ue stanno cercando di raggiungere una nuova intesa che dovrà risolvere questioni di vecchia data come il commercio attraverso il Mare d'Irlanda e la giurisdizione della Corte di giustizia europea nell'Irlanda del Nord.(Rel)