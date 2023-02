Scozia: Humza Yousaf e Ash Regan si candidano per succedere a prima ministra Sturgeon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità scozzese Humza Yousaf e l'ex ministra Ash Regan hanno annunciato la loro candidatura per subentrare a Nicola Sturgeon come leader del Partito nazionale scozzese (Snp) e primo ministro della nazione devoluta. Yousaf e Regan, che hanno rivelato la loro intenzione di candidarsi all’edizione domenicale del “Daily Mail”, sono i primi a esporsi pubblicamente nella corsa per la leadership scozzese. Altri nomi possibili, sono la ministra delle Finanze Kate Forbes e l’attuale vicepresidente dell’Snp, Keith Brown. Il vincitore della gara dovrebbe essere annunciato il prossimo 27 marzo. Yousaf, intervistato dal quotidiano scozzese “Daily Record”, ha affermato di aver attraversato una sorta di "montagne russe di emozioni" da quando la prima ministra di e leader dell’Snp Sturgeon ha annunciato le sue dimissioni mercoledì scorso, dopo otto anni. Regan, invece, ha dichiarato al “Daily Mail” che l'Snp "ha bisogno di ritrovare l'unità, tracciare una linea su alcuni punti e superarla", aggiungendo di sentirsi "la persona giusta" per raggiungere quest’obiettivo. (Rel)