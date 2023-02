Superbonus: Ciriani, aperti alla discussione ma serve sgonfiare questa “bolla”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Sulle modifiche al decreto sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dai lavori edili “siamo sempre aperti alla discussione. Ma la cosa più urgente è far sgonfiare questa ‘bolla’”. Lo ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Il ministro Giorgetti ci ha rappresentato una situazione, ereditata, così complessa e fuori controllo che non si poteva rinviare, gli ultimi report erano così allarmanti da imporre una scelta repentina. C'è una montagna di debito. Rischiavamo di schiantarci”, ha sottolineato Ciriani, che ha aggiunto: Abbiamo convocato tavoli tecnici da lunedì, si andrà a un confronto per verificarlo. Ma non è una decisione che il governo ha preso a cuor leggero. Lo ha fatto per responsabilità di fronte a una situazione davvero pesante”. In Consiglio dei ministri “i rapporti sono ottimi tra tutti. La coalizione dalle ultime elezioni è uscita rafforzata. Perché tutti hanno vinto. E la prospettiva di legislatura è lunga”, ha concluso il ministro. (Rin)