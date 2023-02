Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo al mattino su Alpi e Prealpi poco poco nuvoloso o velato, altrove da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per nubi basse e foschia. Nel pomeriggio variabilità con annuvolamenti sparsi su settori settentrionali e orientali. Precipitazioni assenti, anche se non si escludono molto deboli intermittenti sull'Appennino nella notte e sulle Alpi di confine orientali nel pomeriggio. Temperature minime in moderato aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura tra 2 e 8 °C, massime tra 13 e 17 °C, possibili localmente fino a 19 °C sul Pavese; possibili invece valori inferiori su Mantovano e Bresciano (Rem)