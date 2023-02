Germania: Mueller (Bnetza), il prossimo inverno possibile carenza di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania potrebbe essere soggetta a una carenza di gas il prossimo inverno. È quanto affermato dal presidente dell’Agenzia federale delle reti (Bnetza), Klaus Mueller, all’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, specificando che è quindi necessario “continuare a risparmiare gas”. Mueller ha chiesto anche di imprimere maggiore velocità nella transizione energetica. Mueller ha esortato cittadini e aziende a risparmiare gas, anche se quest'inverno la situazione relativa alll'approvvigionamento è migliore del previsto. “Molti fattori sono responsabili di questo risultato, ma soprattutto il clima mite”, ha detto Mueller. “Alcuni fattori negativi potrebbero, tuttavia, portare a una carenza di gas. Pertanto vale quanto segue: meno gas viene consumato in Germania e in Europa, più facile ed economico sarà superare il prossimo inverno”, ha detto il presidente della Bnetza. Mueller ha inoltre sostenuto l’imminente messa in servizio di sei terminali di gas liquefatto, contestando le critiche secondo cui nel processo si sarebbe creata una costosa sovraccapacità. “Se il prossimo inverno dovesse essere molto freddo, saremmo ben felici di avere adeguate strutture di approvvigionamento”, ha affermato Mueller. (segue) (Geb)