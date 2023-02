Germania: Mueller (Bnetza), il prossimo inverno possibile carenza di gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Bnetza, in futuro, l'energia nucleare non giocherà più un ruolo nell'approvvigionamento energetico della Germania, ma allo stesso tempo, la transizione energetica deve progredire molto più rapidamente. “L'Unione europea deve decidere se vuole rimanere così dipendente dalla Cina per quanto concerne la tecnologia fotovoltaica”, ha affermato Mueller, secondo cui “è anche una questione di prezzo, perché con i moduli solari cinesi questa componente della transizione energetica è notevolmente più economica”. (Geb)