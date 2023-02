Ucraina: ministro Difesa francese, da prossima settimana invieremo carri armati AMX-10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I carri armati leggeri AMX-10 promessi dalla Francia all'Ucraina all'inizio di gennaio verranno inviati a Kiev dalla prossima settimana. Lo ha affermato il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, in un’intervista a “Le Parisien”, senza specificare, tuttavia, il numero dei carri armati che verranno inviati. "Questi mezzi saranno consegnati dalla fine della prossima settimana", ha assicurato il ministro, precisando che l'addestramento del personale che li dovranno guidare è "in fase di completamento". Lecornu non ha fornito il numero di carri consegnati, spiegando di non voler rivelare "informazioni strategiche alla Russia". L'Eliseo ha annunciato il 4 gennaio che la Francia avrebbe consegnato i carri armati AMX-10 all'Ucraina. Tuttavia, la data di questa spedizione non era nota fino ad ora. Lecornu, inoltre, ha lasciato la porta aperta all'addestramento dei piloti ucraini. “Nulla è escluso”, ha assicurato il ministro francese. (Frp)