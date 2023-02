Francia: Guadalupa, accordo sindacati-Edf pone fine a sciopero lavoratori centrale termica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato Cgt della Guadalupa, territorio d’oltremare francese, ha firmato un accordo con la direzione di Edf, principale azienda produttrice e distributrice di energia francese, per porre fine a uno sciopero che ha provocato interruzioni di corrente in decine di migliaia di abitazioni dell’arcipelago caraibico. Stando a quanto riferito, infatti, è stato raggiunto un accordo fra le parti per porre fine al blocco delle attività della centrale termica di Edf Production Electrique Insulaire, il principale impianto di produzione di elettricità dell'isola. Questo "accordo di 12 pagine", arriva dopo oltre 60 giorni di sciopero guidato dal sindacato a causa del "rifiuto del datore di lavoro di applicare il codice” volto a “garantire le condizioni minime di impiego previste dalla legge", si legge in una nota del Cgt. (Frp)