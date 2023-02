Ucraina: Cremlino, incitando Kiev a colpire Crimea gli Usa istigano tensioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente dichiarazione del sottosegretario di Stato Usa per gli affari politici Victoria Nuland, che ha etichettato la Crimea come un obiettivo legittimo degli attacchi ucraini, sottolinea la profondità del disaccordo tra Stati Uniti e Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Questo approccio evidenzia ancora una volta la profondità del nostro disaccordo, dimostra, credo, il ruolo degli Stati Uniti come principale istigatore delle tensioni internazionali", ha detto Peskov in un'intervista a una trasmissione politica russa. Peskov ha anche sottolineato che Nuland "appartiene al campo molto ampio dei 'falchi' più aggressivi della politica statunitense", aggiungendo che "questo è un punto di vista che conosciamo bene". All'inizio della settimana, Nuland ha affermato che l'Ucraina non sarà considerata sicura dall'Occidente a meno che la Crimea non venga smilitarizzata e che gli Stati Uniti sostengono che Kiev colpisca massicciamente le installazioni militari russe in Crimea poiché le considera obiettivi legittimi.(Rum)