Superbonus: Zangrillo, a rischio conti Paese per come impostato da governo Conte

- Il provvedimento sul Superbonus “per come è stato impostato dal governo Conte, stava rischiando di mettere in serio pericolo i conti del Paese. Per metterli al sicuro e rimediare agli errori dell'ex premier 5 Stelle, che ha fatto la frittata e ora sta provando a rigirarla in modo spudorato, era quindi più che mai necessario un intervento urgente”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in un’intervista a “La Stampa”. La scelta del governo di rivedere il Superbonus è stata definita da Zangrillo “un atto di responsabilità”. “Siamo stati costretti a farlo: non c'erano altre scelte e siamo quindi intervenuti subito. In modo altrettanto responsabile, il governo ora aprirà un confronto per migliorare l'intervento”. (Rin)