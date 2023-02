Israele: manifestazioni in tutto il Paese contro la riforma giudiziaria del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il settimo sabato consecutivo, decine di migliaia di israeliani sono scesi in piazza in tutto il Paese contro i piani di revisione giudiziaria del governo. La principale manifestazione si è svolta a Tel Aviv, dove circa 100.000 persone hanno bloccato per almeno un’ora la principale arteria della capitale, l’autostrada Ayalon. Altre manifestazioni si sono svolte ad Haifa e Netanya, nel nord del Paese, a Beersheba, nel sud di Israele, e a Ramat Hasharon, Ness Ziona, Zichron Yaakov e Herzliya, nell’area metropolitana della capitale. A Gerusalemme si sono tenute due proteste contro il governo, una della sinistra e una della destra. A quest’ultima hanno partecipato centinaia di israeliani di destra che hanno invitato la coalizione ad ascoltare l'appello del presidente, Isaac Herzog, a fermare l’attività legislativa sulla modifica del sistema giudiziario, al fine di negoziare una proposta di compromesso. Gli organizzatori del movimento di protesta hanno dichiarato lunedì “giornata nazionale di lotta” che, per la seconda settimana consecutiva, includerà una grande manifestazione fuori dalla Knesset, il parlamento, oltre a manifestazioni in varie città e la chiusura di alcune attività commerciali. (Res)