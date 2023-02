Ucraina: Borrell, applaudire meno gli ucraini e rifornirli meglio di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ucraini devono essere “applauditi di meno e meglio riforniti di armi e munizioni” da impiegare contro le forze di invasione russe. È quanto dichiarato dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso dell'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Per l'ex ministro degli Esteri spagnolo, la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina costituisce una “sfida esistenziale alla sicurezza” dell'Ue. È dunque per tale motivo che l'ex repubblica sovietica “deve essere armata”. Intanto, il conflitto “nel territorio europeo ha conseguenze globali e quindi sulla nostra sicurezza”, ha evidenziato Borrell. Per l'Alto rappresentante, la guerra in Ucraina pone tre sfide. In primo luogo, viene messa in gioco la “credibilità” dell'Ue come “attore globale”. Si tratta poi della “responsabilità” dell'Europa come “fornitore di sicurezza” e di aumentarne la responsabilità nei confronti del “Sud globale”. Intanto, ha continuato Borrell, “la Russia sta affondando” perché l'Ue si è “liberata” dalla dipendenza che aveva dal Paese nelle importazioni di idrocarburi. Per l'Alto rappresentante, l'Europa deve “fare molto di più e molto più velocemente” per il “rapido” sostegno militare all'Ucraina. (segue) (Geb)