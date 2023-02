Ucraina: Borrell, applaudire meno gli ucraini e rifornirli meglio di armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al riguardo, l'Alto rappresentante ha individuato un obiettivo di breve periodo e uno di medio termine, ossia la fornitura di munizioni al Paese aggredito dalla Russia e lo sviluppo dell'industria della difesa europea. Borrell ha quindi sottolineato che l'Ue “deve fare i compiti” definiti dalla sua Bussola strategica, mentre il cyberspazio e il mare si rivelano come “nuovi campi di battaglia”. Allo stesso tempo, la guerra in Ucraina ha messo l'Ue di fronte al ritorno della guerra classica. In questo contesto, la Nato è “un attore cruciale” e “gli europei devono condividere la responsabilità per la loro sicurezza”. Secondo Borrell, l'Ue deve “aumentare la responsabilità” nei confronti dei propri partner nel Sud globale, rassicurandoli che non si concentra esclusivamente sul conflitto nell'ex repubblica sovietica. L'obiettivo è contrastare il “risentimento” che i Paesi di Africa e America latina provano nei confronti dell'Europa sia per la memoria del colonialismo sia per la propaganda russa. Per Borrell, il messaggio deve essere che “difendiamo valori universali”. (Geb)