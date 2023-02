Russia-Francia: ministero Esteri, Macron si ricordi la fine che ha fatto Napoleone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ricorda la fine di Napoleone Bonaparte quando tentò di invadere il Paese e anche il presidente francese, Emmanuel Macron, dovrebbe fare altrettanto. È il messaggio inviato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in risposta all’intervista rilasciata da Macron a “Le Journal du Dimanche”, nella quale ha affermato che la Francia auspica la sconfitta della Russia in Ucraina, aggiungendo tuttavia che non ha mai voluto “distruggerla”. "A proposito di 'mai': la Francia non è iniziata con Macron, e i resti di Napoleone, venerati a livello statale, riposano nel centro di Parigi. La Francia - e la Russia - dovrebbero capire", ha detto la portavoce del ministero. "In generale, le parole di Macron sono senza valore", ha detto, aggiungendo che le sue osservazioni hanno mostrato come l'Occidente si fosse impegnato a favorire un cambio di governo in Russia, mentre Macron aveva ripetutamente cercato di tenere degli incontri con la leadership di Mosca. (Rum)