Israele: ambasciatore Usa a premier Netanyahu, "tira il freno" sulla riforma della giustizia

- L'amministrazione statunitense guidata da Joe Biden sta esortando il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, a "frenare" gli sforzi del suo governo per rivedere il sistema della magistratura. Lo ha dichiarato ai media l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Tom Nides. "Stiamo dicendo al primo ministro - come dico ai miei figli - 'tira il freno, rallenta, cerca di ottenere un consenso, riunisci le parti'", ha detto Nides. La Knesset, il parlamento israeliano, voterà domani in prima lettura il controverso disegno di legge della coalizione che le concederebbe la maggioranza nel comitato di selezione dei giudici dell'Alta corte giudiziaria. "L'unica cosa che unisce i nostri Paesi è un senso di democrazia e un senso dell'importanza delle istituzioni democratiche", ha affermato il diplomatico. L'ambasciatore ha osservato che tra il 50 e il 60 per cento degli israeliani si oppone ai piani di rinnovamento giudiziario del governo e che la sensazione "certamente" si estende agli ebrei americani. Nides è intervenuto sull'impatto economico che la riforma giudiziaria potrebbe avere. Diversi economisti, infatti, hanno ipotizzato una diminuzione dei capitali investiti nel Paese nel caso in cui la magistratura dipendesse direttamente dal governo. "L'unica cosa che sta attirando l'attenzione del primo ministro - come dovrebbe - è l'impatto economico che ciò potrebbe avere", ha detto Nides. Un numero crescente di aziende israeliane di maggior successo ha già iniziato a ritirare miliardi di dollari dalle banche israeliane a causa delle preoccupazioni sul futuro democratico del Paese. (Res)