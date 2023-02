Francia: 32 per cento cittadini sostiene operato Macron, dato più basso ultimi tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 32 per cento dei francesi si dice soddisfatto dell'operato del presidente francese Emmanuel Macron, un dato in calo rispetto al 34 per cento registrato il mese scorso. È quanto emerge da un sondaggio di Ifop condotto per il “Journal du Dimanche”. Di fatto, meno di un francese su tre è soddisfatto del presidente, un dato che mostra come il sostegno a favore di Macron sia il più basso degli ultimi tre anni. Sebbene si sia tenuto a distanza dai dibattiti relativi alla riforma delle pensioni avviata dal suo governo, Macron sta subendo il clima politico e sociale più ostile al suo governo e alla maggioranza. Il calo dei consensi a suo favore è stato progressivo dallo scorso settembre, tornando così al livello precedente alla crisi causata dal Covid-19. (Frp)